توفي 35 شخصا وأصيب 1208 أخرون بجروح في 1033 حادث مرور تم تسجيلها إثر 1846 تدخل لوحدات الحماية المدنية ما بين 02 و08 جانفي، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أن "أثقل حصيلة سجلت في ولاية المسيلة بوفاة أربعة أشخاص في مكان الحادث وجرح 42 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 27 حادث مرور".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 189 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي واستعمال القناع الواقي وكذا احترام التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 69 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت نفس الوحدات بـ 14771 تدخل تم خلالها إسعاف وإجلاء 14523 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية، كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 765 تدخل سمحت بإخماد 492 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 94 تدخلا إثر 70 حريقا. كما أجرت نفس الوحدات في مجال العمليات المختلفة 5307 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 4712 عملية إسعاف و إنقاذ 510 شخص من الخطر.