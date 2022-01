Face aux choix possibles et aux absences de certains, le public algérien s'interroge sur la composition possible qui défendra le titre face à la Sierra Leone au stade de "Japoma" à Douala à partir de 14h, heure algérienne.



Djamel Belmadi tentera comme à l’accoutumée de trouver des solutions et des alternatives afin de créer une combinaison harmonieuse, capable d’arracher les trois points et d’ouvrir la voie au deuxième tour, d’autant plus que le match d’aujourd’hui exige de la prudence et du sérieux.