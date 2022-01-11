قال المدرب الجزائري، إسماعيل جليد بأن مواجهة اليوم بين الجزائر وسيراليون صعبة، وكشف في تصريحات اليوم الثلاثاء، لـ "الخبر" بأن " الخضر" مرشحين للتتويج باللقب وبالتالي فإن كل المنتخبات تريد الفوز عليهم.

وأضاف: "حتى الفرق المرشحة للفوز بهذا اللقب القاري، وجدت صعوبة في الفوز خلال المباراة الأولى كالسنغال مثلا، المواجهة الأولى هي مفتاح لباقي المشوار، صحيح نحن مرشحون على الورق لتجاوز سيراليون لكن في إفريقيا لم يعد هناك منتخبات ضعيفة".

وأردف: "وجب على بلماضي التركيز أكثر على ثقة اللاعبين في أنفسهم واحترام المنافس، صحيح تجاوزنا غانا بالآداء والنتيجة لكن يبقى الحذر مطلوب أمام الخصم".