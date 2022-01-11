أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية جيجل ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، عائلة متكونة ثلاثة أشخاص من موت محقق تعرض أفرادها لتسمم بالغاز مصدره مدفأة منزلهم الواقع بتجزئة لونيس في بلدية جيجل. وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن إسعافات الوحدة الثانوية لجيجل، تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة التاسعة وثلاثا وثلاثين دقيقة (21:33)، بتجزئة لونيس ببلدية جيجل، من أجل حادث تسمم جراء تسرب لغاز أحادي أوكسيد الكربون لثلاثة أشخاص كانت لهم أعراض التسمم بالغاز، المتسرب من المدفأة.

وأشار نفس المصدر إلى إن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 16شهرا وثلاث سنوات وست وعشرون سنة وجدوا في حالة غثيان ودوار بالنسبة للطفل وأمه بينما كان الرضيع يعاني من نزيف في الأنف، حيث قدمت لهم الإسعافات وتهوية المنزل وقطع الإمداد بالغاز في عين المكان، ثم نقلهم إلى مستشفى مدينة جيجل.

وأفادت الحماية المدنية أن الفرقة المتدخلة وقفت على مصدر تسرب الغاز، والناتج عن التوصيل الغير مطابق لأنبوب تصريف الغازات السامة الموصول بالمدفأة، الذي لم يكن مثبتا جيدا وربطه بأنبوب آخر بدون سد الفجوات ما يسهل التسرب إلى داخل المنزل.

ونقلت الفرقة عن رب العائلة، إنه في كل مرة يستيقظون صباحا يشعرون بآلام في الرأس، وهذا راجع للتسرب المستمر للغاز بكميات ضعيفة أو بسبب وجود تهوية، إلى أن توفرت ظروف التسمم بوجود نسبة كبيرة للغاز في المنزل.