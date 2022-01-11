أعدت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا يتضمن وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة على طول شبكة الطرقات لغرض تأمين مستعملي الطريق قبل وأثناء وبعد المباراة، التي تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره السيراليوني اليوم الثلاثاء بمدينة دوالا الكاميرونية.

وقدم مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني هذا الثلاثاء نصائح لأنصار الفريق الوطني لكرة القدم خلال التعبير عن فرحتهم، بتفادي تلك المظاهر السيئة التي لا يقدرون عواقبها الخطيرة معرضين حياتهم وحياة الآخرين إلى الخطر.

وأشار المركز عبر صفحة "طريقي" على الفايسبوك، إلى أنه وتفاديا لوقوع أنصار "الخضر" في حوادث مأساوية تزامنا مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس إفريقيا للأمم، يتعين التعبير عن الفرحة بتجنب التنقل بعد المباراة بالسيارات إلا للضرورة وتفادي استخدام الألعاب النارية وما يترتب عن ذلك من إصابات خطيرة مع الاحتفال في الأحياء والساحات العمومية.

وترى "طريقي" أنه في حالة استعمال السيارات للاحتفال، فإن ذلك يتطلب عدم نقل الأشخاص، خصوصا الأطفال منهم على متن الشاحنات سواء الصغيرة أو الكبيرة بشكل يعرض حياتهم للخطر، وتجنب كل أشكال المناورات الخطيرة وارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات الذين هم أكثر عرضة للخطر.