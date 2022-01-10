كشفت مصادر أمريكية عن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستأنف هذا الأسبوع قبول طلبات اللاجئين، بعد توقف مؤقت استمر خلال أواخر العام الماضي بسبب التركيز على إعادة توطين من تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة (سي إن إن) إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت قد أوقفت مؤقتا قبول اللاجئين إلا في بعض الاستثناءات، في ظل مساعي الهيئات الأمريكية لإعادة توطين قرابة 55 ألف شخص من اللاجئين الأفغان، ممن تم إجلاؤهم عن وطنهم بعد تولي طالبان الحكم في العاصمة الأفغانية كابول في أوت الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن هذا يعني أن اللاجئين من كافة أنحاء العالم ممن جرت بشأنهم إجراءات وفحص ومراجعة، سوف يسمح لهم بالقدوم إلى أمريكا مضيفا أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء لن تكون هناك قيود على سفر اللاجئين.

يذكر أنه في ظل حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت الوكالات الأمريكية ترفض استقبال طالبي اللجوء، ما نتج عنه وجود بعض الطاقة الاستيعابية المحدودة لاستقدام اللاجئين.