توفي شخص وأصيب 15 آخرون في حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين مدينتي ششار وخنشلة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية لولاية خنشلة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن وحدتها الرئيسية مدعومة بالوحدة الثانوية لبابار والوحدة القطاعية للمحمل تدخلت صباح هذا الثلاثاء على الساعة السابعة وثلاثا وثلاثين دقيقة (07:33) إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع تويوتا كواستر تعمل على الخط الرابط بين ششار وخنشلة.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم80 وبالضبط عند حجرة الرسم ببلدية ودائرة بابار، خلف وفاة رجل يبلغ من العمر 54 سنة وإصابة خمسة عشر15 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة (08 اناث و07 ذكور) تتراوح أعمارهم بين 17 و60 سنة.

وقد قدمت للمصابين الإسعافات الأولية وتحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية، كما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.