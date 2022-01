Les services de prévisions météorologiques ont prévus des chutes de neiges pour aujourd'hui mardi, provoquant la formation de verglas par endroits.

Des précipitations qui seront accompagnées de vents violents, et ce, sur la majeure partie des wilayas de l'est du pays.

La même source a émis à cet effet un bulletin spécial de premier ordre, équivalent au code jaune sur l'échelle de vigilance, annonçant des neiges et du gel sur les wilayas de Sètif et de Jijel, entre la soirée d'aujourd'hui et la matinée de demain mercredi. De fortes rafales de vents pouvant excéder les 70 km/h seront aussi a prévoir jusqu'à aujourd'hui midi, principalement sur les wilayas de Bejaïa, Skikda, Anaba, El Taref, Msila, Batna, Tebessa, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal et Djelfa.