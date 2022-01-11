يسود طقس غائم جزئيا مع درجة حرارة تتراوح ما بين 30 و32 درجة مئوية حسب توقعات الأحوال الجوية المرتقبة خلال اليوم وفي توقيت المباراة التي تجمع بين الفريق الوطني ونظيره السيراليوني برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون والتي تجري على الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر.

ووفقا لمصالح الأرصاد الجوية الكاميرونية والمراصد المتخصصة، فإن أحوال الطقس بمدينة دوالا التي تقع على نهر الوُوْري، على بعد 25 كم من مصبه، في خليج غينيا المفتوح على المحيط الأطلسي شرقا سيكون غائما جزئيًا، حيث يصل الغطاء السحابي إلى 79 بالمائة، وهو ما يسمح بتقليل آثار الحرارة خاصة في توقيت المباراة، مع احتمالية هبوب عاصفة رعدية.

وتكون درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية مع هبوب رياح غربية -جنوبية غربية بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة. وترقب هطول أمطار خفيفة مقدرة بـ 1.1 مم، مع عواصف رعدية في أجزاء من المنطقة وما تتسم به المنطقة هي نسبة الرطوبة العالية والتي يرتقب أن تصل إلى 73 و80 بالمائة وهو مستوى مرتفع مع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في الحد الأقصى وتشرق الشمس على دوالا اليوم على الساعة 06:32 بينما غروبها سيكون في حدود 18:26.

وعليه، فإن لاعبي الخضر سيخوضون أولى مباراتهم في جو ساخن ومعدل رطوبة عال.