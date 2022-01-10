أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة. وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 310.052.676، وإجمالي الوفيات 5.494.375.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 839.480 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 61.492.765. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 620.251 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.529.183. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 483.936 وإجمالي إصابات 35.707.727

وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 310.513 وإجمالي إصابات 10.485.705. والمكسيك في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 300.334 وإجمالي إصابات 4.125.388.والبيرو في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات203.067 وإجمالي إصابات 2.375.813.

وحلت بريطانيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات150.712 وإجمالي إصابات 14.708.999. وإندونيسيا في المرتبة الثامنة بإجمالي وفيات 144.136 وإجمالي إصابات 4.266.649. وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 139.265 وإجمالي إصابات 7.554.344. تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.915 وإجمالي إصابات 6.208.337.