سجل الطريق السيار شرق ـ غرب في شطره العابر لولاية البلدة ثلاثة حوادث مرور في أقل من ثماني ساعات، مخلفة ثلاثة وثلاثين مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي" على الفايسبوك، أن هذه الحوادث وقعت فجر اليوم على الطريق السيار حيث سجل أول حادث قبل محول الشفة باتجاه عين الدفلى مخلفا 28 جريحا قدمت لهم الإسعافات الأولية من قبل أعوان الحماية المدنية في عين المكان قبل نقلهم إلى المؤسسة الصحية المحلية.

أما الحادث الثاني فقد وقع تقريبا بنفس المنطقة بلتجاه عين الدفلى حيث خلف إصابة شخصين بجروح، والحادث الثالث وقع عند مركز الدفع بالبليدة في اتجاه الجزائر حيث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.