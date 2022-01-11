توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بتساقط الثلوج وتشكل الجليد واستمرار هبوب الرياح القوية على الولايات الشرقية للبلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن ثلوجا وتشكلا للجليد سيميز الطقس بداية من أمسية اليوم إلى غاية صبيحة يوم غد الأربعاء بمرتفعات ولايتي سطيف وجيجل، بينما يستمر هبوب الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 70 كلم في الساعة حتى منتصف نهار اليوم على ولايات بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، المسيلة، باتنة، تبسة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال والجلفة.