تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة جديوية مساء أمس لأجل حادث اختناق مميت بالغاز لضحية تقطن وسط بلدية جديوية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة عبر صفحتها على الفايسبوك، إن الضحية امرأة بالغة من العمر 30 سنة وجدت ومتوفية جراء اختناقها بغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل حمام المسكن.

وأضاف نفس المصدر إنه رغم عدة محاولات للنجدة المتدخلة لإسعافها والقيام بعملية الإنعاش والدلك الخارجي للقلب إلا أنه اتضح أن الضحية فاقدة للوظائف الحيوية حيث تم نقلها إلى عيادة جديوية.

وبالمناسبة نصحت الحماية المدنية المواطنين بتفادي التصرفات الخاطئة والخطيرة في استعمال أجهزة التدفئة والتسخين، وبالتالي تجنب حوادث الاختناقات بالغاز خاصة داخل حمامات المساكن وفي المنازل.