واصل المنتخب البلجيكي مسيرة الانتصارات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" وحقق انتصاراه الثالث بتغلبه، اليوم، على نظيره الفنلندي بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة الثانية التي أجريت في نفس الوقت الإثارة بصورة كبيرة، والتي شهدت انتفاضة الدانمرك ضد الروس بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، لتخطف بطاقة التأهل كوصيفة للمجموعة الثانية بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن فنلندا ثالثة الترتيب وروسيا الرابعة.

وتعد هذه أول مرة تسجل فيها الدنمارك 4 أهداف في بطولة كبيرة منذ انتصارها 4-1 على نيجيريا في كأس العالم 1998.

وفي المجموعة الثالثة، نجح منتخب النمسا في تخطي دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بوصوله لثمن نهائي يورو 2020.

وحصل منتخب النمسا على وصافة المجموعة الثالثة في يورو 2020 برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصار ضد أوكرانيا (1-0)، ليتأهل رفقة المنتخب الهولاندي الذي فاز بنتيجة 3 مقابل صفر ضد مقدونيا الشمالية ويحقق بذلك العلامة الكاملة (9 نقاط).