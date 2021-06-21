أعلنت عارضة الأزياء البريطانية، تايلور وارد، خطوبتها بصفة رسمية من النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ونشرت الخبر على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام. فمن تكون خطيبة رياض محرز ؟

تبلغ تايلور وارد 22 عاما، وهي عارضة أزياء في بريطانيا وابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

وتحظى تايلور بأكثر من 300 ألف متابع على إنستجرام، وكانت تجمعها علاقة سابقة بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وهو زميل سابق لرياض محرز في نادي مانشستر سيتي.

وتعود تفاصيل قصة تايلور ومحرز إلى الصداقة التي كانت تربطهما، قبل سنوات من اليوم، حينما كان محرز متزوجا، قبل أن يقرر الطلاق لخيانة زوجته له.

وبعد طلاقه من زوجته ريتا (25 عاما) التي أنجبت له ابنتين، تعززت العلاقة بينهما وظهر النجم الجزائري في الكثير من الأحيان رفقتها، وهما يتجولان في مدينة مانشيستر الانجليزية.

تبلغ ثروة والدتها 42 مليون جنيه استرليني، والتي تزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد.

لديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.