نشرت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم، بيان صحفي تشرح فيه شروط الاستفادة من سكن الترقوي العمومي وكيفية تسديد ثمن السكن وكذا المرافقة إلى غاية استلام مفاتيح السكنات.

وجاء في نص البيان ما يلي :

نزولا عند رغبة مواطنينا الكرام في اقتناء سكن ترقوي عمومي المعلن عنه في الصحف الوطنية في 40 ولاية و نظرا لكثرة طلبات الترشح، يذكر فيما:

العودة إلى الشروط المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 المؤرخ في السابع عشر من شهر رمضان 1435 الموافق لـ 15 جويلية 2014 ، و كذا المرسوم التنفيذي رقم311 - 18 في 10/ 12 /2018، و الإجراء المتعلق بالسكن الترقوي العمومي الصادر في أفريل 2021 .

1/لا يملك و لم يستفد من قبل من أي عقار أو تجزئة سكنية للزوج أو الزوجة .

2/لم يستفد من قبل من أي إعانة مقدمة من طرف الدولة .

3/ المدخول الشهري للمترشح يجب أن يتراوح بين 108.000 و 540.000 دج

الزوج + الزوجة .

و على ضوء ما تقدم تعلن المؤسسة الوطنية لترقية العقارية أن سعر المتر المربع تم تحديده كما يلي :

- الولايات الشمالية : 95.000.00 دج HT/

- الولايات الداخلية : 93166.00 دج HT/

- الهضاب العليا : 89909.00 دج HT/

- الجنوب : 87156.00 دج HT/للسكن و 24577.00 دج HT / للمساحة الغير مبينة .

و بعد عملية قبول ملف طلب المترشح للسكن الترقوي العمومي يلزم بدفع المستحقات المتعلقة بثمن البيع كالتالي :

- الدفعة الأولى : 500.000 دج يتم تسديدها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوم .

- الدفعة الثانية : 1.000.000 دج يتم تسديدها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوم .

أما باقي المستحقات يتم دفعها إما نقدا أو عن طريق قرض بنكي .

و في حالة عدم تسديد دفعة من الدفعات الثلاث يوجه إعذار أول يليه إعذار ثاني في ظرف 15 يوم ، يتم بموجبه إلغاء طلب المعني بصفة تلقائية و نهائية .

و في حالة ما إذا تم اللجوء إلى القرض البنكي ، تعمل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على مرافقة المكتتب إلى غاية تسليم مفاتيح سكنه .