أوقفت اليوم مصالح الشرطة لأمن دائرة قمار بالوادي أحد المدونين في شبكة التواصل الاجتماعي على إثر نشره تعليقات تمس بأحد رموز الثورة التحريرية بالمنطقة وهو القائد الشهيد حمه لخضر.

وأوضحت مصالح الشرطة في بلاغ إعلامي حصلت "الخبر" على نسخة منه، أنه في إطار محاربة كافة الممارسات التي من شأنها المساس برموز الثورة التحريرية قامت عناصر أمن دائرة قمار بمعالجة قضية تتعلق بنشر تعليقات ماسة برمز من رموز الثورة التحريرية بولاية الوادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف البلاغ بأن تفاصيل القضية تعود إلى رصد تعليق على أحد صفحات الفيسبوك يسئ إلى أحد رموز ثورة التحرير بالمنطقة، ليتم بعدها التنسيق مع الجهات القضائية حيث تمت مباشرة التحقيقات التي أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيه و النجاح في توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية حيث صدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

وكان أحد المدونين قد وضع منشورا بصفحته في الفايسبوك أثار موجة من الاستنكار من طرف رواد شبكة التواصل عندما اتهم فيه الشهيد القائد حمه لخضر بالخيانة ونزع عنه صفة الجهاد وهو الذي قاد عدة معارك أثناء الثورة التحريرية أهمها معركة حاسي خليفة يوم 17 نوفمبر 1954، وهي أول معارك الثورة الجزائرية، كما قاد معركة صحن الرتم في 15 مارس 1955 بتكليف من قيادة الاوراس، ومعركة هود شيكــة شرق الوادي والتي دامت من 8 إلى 10 أوت 1955، وفيها استشهد مع معظم أفراد كتيبته.