Le journaliste Rabah Karèche, du quotidien Liberté sera jugé avant le 17 juillet prochain, a révélé aujourd’hui lundi son avocat Maitre Amirouche Bakouria.

Il a, notamment, annoncé que « Le juge d’instruction près le tribunal de Tamanrasset a ordonné le renvoi de l’affaire du journaliste Rabah Karèche devant le tribunal correctionnel ».

Rappelons que Rabah Karèche, correspondant du journal Liberté à Tamanrasset, a été arrêté le 18 avril dernier, avant d’être placé, le lendemain, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction.

La chambre d’accusation près la cour de Tamanrasset avait rejeté, le 27 avril, une demande de liberté provisoire introduite par sa défense.

Le journaliste est officiellement poursuivi pour trois chefs d’inculpation dont «création d’un compte électronique consacré à la diffusion d’informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société», «diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d’attenter à l’ordre public» et «usage de divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et l’unité nationales».