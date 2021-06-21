أصدرت محكمة حسين داي، اليوم الإثنين، حكمها ضد المتسبب في حادث المرور الجسماني الذي أودى بحياة شاب كان بصدد تغيير عجلة سيارته على الطريق السريع الجنوبي بعين النعجة (الجزائر العاصمة).

وكان قاضي الجنح لدى محكمة حسين داي قد أصدر قرار إيداع المتهم الحبس المؤقت بعد تقديمه أمام نيابة الجمهورية وإحالة الملف على قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري.

وتوبع المتهم عن جنحتي "القتل الخطأ" و " الفرار إثر حادث مرور والتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية".

وأصدرت المحكمة، اليوم، حكما بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق السائق، والذي تعود تفاصيل الحادث إلى تاريخ الجمعة 4 جوان الجاري، حيث تم تسجيل حادث مرور على الطريق السريع الجنوبي بعين النعجة تمثل في اصطدام سيارة بالضحية المدعو بناني مراد أسامة الذي كان بصدد تغيير عجلة سيارته، ما أدى إلى وفاته بعين المكان.

وبعد الحادث، لاذ المتسبب فيه بالفرار قبل أن يتم توقيفه مباشرة على مستوى المحول الاجتنابي عند مدخل بلدية جسر قسنطينة من طرف عناصر الدرك الوطني. ويتعلق الأمر بشاب من مواليد 1998، أعزب وبدون سوابق قضائية.