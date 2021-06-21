كشف دفاع الصحفي رابح كراش، المحامي باكوري عميروش، عن برمجة قضية مراسل جريدة " ليبرتي" في ولاية تمنراست، قبل تاريخ 17 جويلية القادم.

وأوضح المحامي بأن "قاضي التحقيق في محكمة تمنراست أمر بإحالة قضية الصحفي رابح كريش إلى محكمة الجنايات".

واعتقل الصحفي رابح كراش في 18 أفريل الماضي، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس المؤقت في اليوم الموالي.

ورفضت غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست، بتاريخ 27 أفريل، طلب الإفراج المؤقت الذي قدمه دفاعه.

ويواجه الصحفي 3 تهم تتعلق بمنشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي "إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع"، و"الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ليكون من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي"، وأخيرا " المساس بسلامة وحدة الوطن".