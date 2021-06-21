أكدت وسائل إعلام مصرية تنفيذ حكم الإعدام في حق أحمد سعيد السنباطي المتهم بقتل القس سمعان شحاته، كاهن كنيسة المرج بالقاهرة في مصر.

وتعود الحادثة لشهر أكتوبر الماضي، حينما أقدم الشاب المصري، 19 عاما، على طعن الكاهن في الشارع باستعمال سلاح أبيض. وكشفت التحقيقات الأمنية عن أن المتهم لا يعاني من أي اضطراب نفسي، وكان في كامل وعيه أثناء قتل ضحيته.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه اشترى سلاح أبيض ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن لمح الضحية حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكدًا أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، إلا أنه رأى شخصًا يرتدي زي الكهنة، فقرر قتله.