نشر معهد باستور، اليوم، احصاءات السلالات المتحورة المنتشرة في الجزائر.

وجاء في البيان "في إطار البحوث الجينية المتعلقة بمراقبة السلالات المتحورة لفيروس SARS-CoV-2 التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على العينات التي ترد إليه من مختلف الولايات، نوافيكم بمجموع حالات مختلف السلالات التي تم الكشف عنها لحد الآن المقدرة بــ 749 حالة. ونشير إلى أنه تم اكتشاف 225 حالة من السلالات المتحورة خلال شهر جوان، موزعة كالآتي:

1.السلالة Alpha :

- 71 حالة من ولاية الجزائر؛

- 03 حالات من ولاية تيبازة ؛

- 21 حالات من ولاية البليدة ؛

- 07 حالات من ولاية بجاية ؛

- 09 حالات من ولاية البويرة ؛

- 03 حالات من ولاية الجلفة ؛

- 08 حالات من ولاية قسنطينة ؛

- 04 حالات من ولاية عنابة ؛

- 05 حالات من ولاية برج بو عريريج ؛

- 03 حالات من ولاية المدية ؛

- حالتين (02) من ولاية ميلة ؛

- 39 حالة من ولاية وهران ؛

- 06 حالات من ولاية غليزان ؛

- 04 حالات من ولاية عين تيموشنت ؛

- حالتين (02) من ولاية معسكر ؛

- 03 حالات من ولاية النعامة ؛

- حالتين (02) من ولاية أم البواقي ؛

- 22 حالة من ولاية ورقلة ؛

- 05 حالات من ولاية أولاد جلال ؛

- حالتين (02) من ولاية تسمسيلت ؛

- حالة واحدة من ولاية الأغواط.

2. السلالة Delta :

03 حالات من ولاية الجزائر.

وأضاف البيان "من جهة أخرى، يعلم معهد باستور بالجزائر كافة المواطنين بأن عملية حصر المتغيرات المختلفة (الطفرات) التي تم تحليلها حتى الآن، من عينات PCR الإيجابية المرسلة من قبل جميع المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، تُظهر بأن السلالات المختلفة المطابقة لها هي تلك التي تم الإعلان عنها من خلال بياناتنا الإعلامية المنشورة على موقعنا على الإنترنت وصفحتنا على فيسبوك. "

وختم بالتأكيد "إن جميع السلالات الأخرى المتحورة، المنتشرة حاليا عبر العالم Beta و Gamma هي محل مراقبة دقيقة من قبل المعهد.

التحلي باليقظة والالتزام بأشد الصرامة بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي (ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين) هما ضمان للحد من انتشار الفيروس والسلالات المتحورة."