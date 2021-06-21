أوقف أفراد أمن ولاية الجزائر ممثلين في الأمن الحضري الخامس لتقصرين بالمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضية إنشاء وتنظيم عصابة أحياء والاشتراك في المشاجرة.

وقد شهد الحي المذكور، مؤخرا، أعمال عنف وتخريب لأملاك المواطنين، وهي الأحداث التي زرعت الرعب في نفوس السكان.

وكشف بيان صحفي لأمن ولاية الجزائر عن حجز بندقية صيد بحري و 5 أسلحة بيضاء، إضافة إلى 42 كبسولة و9 أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع.

بعد استكمال الإجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي أمرت بوضعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.