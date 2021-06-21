أعلنت وزارة الاتصال عن قرارها بتعليق الاعتماد المؤقت لممثلية القناة التلفزيونية "الحياة" لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ 23 يونيو الجاري, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "بناء على قرار سلطة الضبط السمعي البصري الرامي إلى تعليق بث برامج قناة الحياة تي في, لمدة أسبوع من تاريخ 23 يونيو 2021, قررت وزارة الاتصال تعليق الاعتماد المؤقت لممثلية القناة التلفزيونية لنفس المدة المحددة من قبل سلطة الضبط".

القرار جاء بعد استدعاء مدير القناة لسماع أقواله عقب بث حوار مع النائب السابق نور الدين آيت حمودة، تهجم فيه على رموز وطنية في مقدمتها الأمير عبد القادر.