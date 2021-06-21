غادر عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا معسكر الفريق بمنافسات بطولة يورو 2020 بعد تأكد غيابه حتى نهاية البطولة، حسب ما كشف عنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ديمبيلي لن يتمكن من اللحاق بباقي مباريات البطولة بسبب الإصابة في الركبة.

وتعرض لاعب نادي برشلونة إلى إصابة على مستوى الركبة بعدما دخل كبديل في لقاء المجر بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيانه أن قرار مغادرة اللاعب السابق لبوريسيا دورتموند، البالغ من 24 عاما، للمعسكر جاء بعد محادثات بين الجهاز الفني للديوك والجهاز الطبي ونادي برشلونة.