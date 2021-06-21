

سلطت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تييازة ،اليوم الاثنين، عقوبة 4 سنوات سجن نافذة في حق كمال شيخي المدعو "البوشي" بتهمة تلقي مزايا غير مستحقة التي توبع فيها ثلاثة متهمين آخرين من بينهم موثق وموظفين اثنين بمديرية الضرائب، وكان "البوشي" أدين خلال المحاكمة الابتدائية بعامين حبس نفاذة.

وأيد المجلس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب ،والقاضي بسنتين سجن منها سنة موقوفة النفاذ بتهمة منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية.

كما برأ المجلس ساحة الموظفة بمفتشية التسجيل والرسوم بعد تبرئتها من تهمة منح إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية، وتهمة منح تخفيضات على الفوائد بصفة غير قانونية.

وسلط المجلس عقوبة سنتين سجن نافذة في حق الموثق عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبرئته من باقي التهم.