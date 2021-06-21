أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة العلمة في ولاية سطيف أخطر مروج للمخدرات ومطلوب من قبل العدالة لكونه محل نشرتي بحث دوليتين.

ونقلت إذاعة سطيف اليوم الإثنين، عن ذات المصالح، أن الأمر يتعلق بالشاب(ز.م) البالغ من العمر 37 سنة متابع بتهمة المتاجرة في المخدرات وعرضها للبيع والتخزين والتوزيع ونقل المخدرات بطرق غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، محل حكم قضائي غيابي يقضي بالحبس ستة أشهر حبسا نافذة بسبب عدم الامتثال للإنذار الصادر عن الأعوان المؤهلين ومحل حكم غيابي يقضي بالحبس مدة سنة نافذة عن تهمة الضرب والجرح العمدي والحبس عن طريق الإكراه البدني لإدانته بغرامة مالية هامة لم تسدد.

الموقوف الذي يعد أحد أخطر المجرمين المطلوبين من قبل العدالة، تم الحصول على معلومات تفيد برصد تحركاته بمدينة العلمة وبعد أن رسمت الضبطية القضائية بأمن دائرة العلمة خطة محكمة اعتمدت خلالها على أحدث المعدات التقنية،بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تحديد مكان تواجده حيث تم توقيفه بمحل إقامته في العلمة ليمثل أمام العدالة.