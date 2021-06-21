التهمت النيران 30 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي والإكليل والأحراش في حريق شب أمس وتواصل لغاية صبيحة اليوم الإثنين بغابة جبل الدكان في ولاية تبسة.

وأفادت خليـةالإعـلاموالاتصال للمديرية العامة للحماية المدنية لولاية تبسة اليوم الإثنين في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه منذ الساعات الأولى لاندلاع الحريق في حدود الساعة الثانية بعد زوال يوم أمس تدخلت وحدات الحماية المدنية بالولاية ومصالح الغابات، لأجل إخماد هذا الحريق، حيث تم تسخير 12 شاحنة إطفاء بمختلف الأحجام وسيارة اتصال و35 عونا بمختلف الرتب وقد دامت عملية الإخماد إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين، ونظرا لصعوبة التضاريس وهبوب رياح قوية وصعوبة الرؤية ليلا توقفت عملية إخماد الحريق، غير أنه تم تسخير أربع شاحنات إطفاء و15 عونا بمختلف الرتب كحراسة أمنية في عين المكان لكون الحريق شب بمحاذاة سكنات.

وأضاف ذات المصدر أنه ومنذ الساعات الاولى من صبيحة اليوم الإثنين حوالي الساعة الرابعة صباحا تم استئناف عملية إخماد الحريق وبتعداد كامل حيث تمكنت الفرق المتدخلة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا من السيطرة على الحريق واخماده نهائيامخلفا كحصيلة أولية احتراق حوالي 30 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي والإكليل والأحراش. وكإجراء وقائي وأمام الارتفاع في درجة الحرارة وهبوب رياح قوية على المنطقة أبقت ذات المصالح على الفرق المتدخلة في عين المكان، لحراسته وتفاديا في نفس الوقت لنشوبه مرة أخرى.