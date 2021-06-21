قامت الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا) بقبول 233 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة بما يفوق 35 مليار سنتيم، حسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وأوضح البيان أنه تنفيذا لمحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، وتم عقد جلسة العمل الحادية عشرة للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وخلال هذه الجلسة، المنعقدة بمقر الوكالة، تم دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك وقبول 233 ملفا للتعويض بما يفوق 35 مليار سنتيم.

من جهة أخرى، تم تأجيل 261 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف "أناد" عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة. كما تمت تسوية وضعية 6 ملفات نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة.

ووصل بالتالي إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسات إلى 5.515 ملف، حسب البيان الذي أكد أنه سيتم برمجة جلسات أخرى كل أسبوع ودراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة.