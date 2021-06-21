تم اليوم الإثنين، عرض وإطلاق بوابة رقمية، أطلق عليها تسمية "استثماري"، موجهة للمستثمرين وحاملي المشاريع، وذلك بحضور وزير الصناعة، محمد باشا. وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن هذه البوابة منصة تفاعلية بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة تهدف إلى الإصغاء لانشغالاتهم وتساؤلاتهم، توجيههم واستقبال شكاويهم.

وفي كلمته بهذه المناسبة،أكد الوزير أن هذه البوابة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الملفات الإدارية، محاربة البيروقراطية، المعالجة السريعة للملفات وحسن استقبال المتعاملين الاقتصاديين وذلك في إطار عصرنة العمل الإداري لوزارة الصناعة، وأشار إلى أن هذه المنصة ستسمح بإصغاء أفضل لانشغالات المستثمرين وتكفل أمثل بشكاويهم وهو ما من شأنه إرساء تقاليد جديدة بين الإدارة والمستثمرين مبنية على التواصل والثقة، كشرط أساسي لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

وأوضح أن وزارة الصناعة انتهجت سياسة تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة من خلال وضع برامج للرقمنة على المستوى المركزي، اللامركزي والهيئات تحت الوصاية، إلغاء الطابع المادي للإجراءات الإدارية والتخلي عن الدعائم الورقية وتخفيف تكوين الملفات عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة وأجال معالجة الطلبات والشكاوى.

وفي هذا الخصوص، أعطى الوزير توجيهات للقائمين على هذه الأرضية الرقمية تتعلق بضرورة التكفل الفوري والفعلي بانشغالات وشكاوى المستثمرين. ويعد هذا الالتزام، يضيف الوزير، شرطا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الانعاش الاقتصادي المرجو ويمثل محورا أساسيا للإصلاحات الهيكلية التي تعتبرها الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية من ركائز عملها وأولوياتها.