حددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، اليوم الإثنين، حدا قدره 50% من السعة الاستيعابية لجميع ملاعب الأولمبياد.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الحد الأقصى لجميع ملاعب أولمبياد طوكيو 10 آلاف مشجع فقط.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، قد قال أمس الأحد، إنه من الممكن أن تقام الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، دون جمهور هذا الصيف إذا استمرت حالات "كوفيد 19" في البلاد بالنمو.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كاتسو قوله: "إذا شهدنا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فإن القاعدة الأساسية هي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأولمبياد بنفس طريقة التعامل مع الأحداث الأخرى".

وتشمل هذه الإجراءات الحد من عدد المشجعين وحتى منعهم تماما، حسبما نقلت الوكالة عن الوزير. منعت اللجنة الأولمبية في اليابان بالفعل المشجعين من الخارج من القدوم لحضور المنافسات، في مارس، وتناقش الآن عدد المتفرجين المحليين الذين قد يسمح لهم بالحضور.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة اليابانية وسلطات طوكيو مع مسؤولي الأولمبياد وأولمبياد المعاقين اليوم الإثنين لمناقشة هذا الملف.

من المحتمل أن يراجعوا خطة الحكومة اليابانية للحد من عدد المتفرجين المحليين إلى 10 آلاف شخص لكل مبنى طالما أن الرقم لا يتجاوز سعة 50%.

وتبدأ الألعاب الأولمبية في 23 جويلية والألعاب الأولمبية للمعاقين في 24 أوت.