كشف شاهر بولخراص الرئيس المدير العام شركة سونلغاز بأن المجمع حاضر اليوم في 09 دول افريقية في مجال التكوين وذلك عبر الجمعية الإفريقية لمؤسسات الطاقة الكهربائية التي يوجد مقرها بأبيدجان بكوت ديفوار .

وقال بولخراض في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة، إن هناك ممثل دائم للشركة بـ "كوت ديفوار" يعمل على التنسيق واستكشاف فرص التعاون مع البلدان الإفريقية حيث تتجه سونلغاز لإبرام أربع مذكرات تفاهم مع دول إفريقية لم يحددها وذلك للاستفادة من خدمات و تجربة سونلغاز في مجال التكوين.

وأضاف بولخراص، إن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في القارة و أن الشركة قادرة على فرض حضورها في السوق الإفريقية خصوصا وأن هناك 640 مليون شخص في القارة الإفريقية محرومون من الإنارة والكهرباء، بينما لا تتجاوز نسبة التغطية بالكهرباء في الكثير من دول القارة الـ 15 بالمائة وتقتصر هذه التغطية فقط على بعض المدن الرئيسية .

وتابع ضيف الاذاعة قائلا: "نحن نعمل اليوم على إعداد قائمة من الدول الإفريقية المؤهلة للاستفادة من خبرة سونلغاز في التكوين وأشغال الصيانة والربط الكهربائي"، معتبرا بأن مفتاح التوسع في القارة ينطلق من دول الجوار وتحديدا المنطقة المغاربية.

و أعلن ذات المتحدث بالمناسبة عن إبرام اتفاق مع ليبيا يقضي بإنجاز عملية الربط الكهربائي بين البلدين انطلاقا من المنطقة الحدودية وعلى مسافة قدرها 520 كلم على غرار ما تم قبل سنوات مع كل من تونس والمغرب.

واعتبر بأن هذا المشروع سيستكمل في غضون ثلاث سنوات وجاء ترجمة للإرادة السياسية المعبر عنها من قبل البلدين وكذا المؤسستين المعبر عنهما خلال "الفوروم الاقتصادي" المنعقد أواخر ماي الماضي بالجزائر .