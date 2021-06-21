كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن فضيحة مدوية في المنتخب الشيلي المشارك حاليا في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل.

وذكرت التقارير، أن ستة لاعبين على الأقل من منتخب الشيلي، دعوا فتيات ليل إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق بأكمله، من أجل إقامة علاقات معهن.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن الصحافة الشيلية، إن المدير الفني للمنتخب الشيلي، مارتن لاسارتي، يفكر جديا في الاستقالة، ومعاقبة المتورطين من خلال فصلهم وإرسالهم إلى الشيلي.

وأشارت الصحيفة إلى بعض أسماء المتورطين في الفضيحة، وجميعهم من نجوم الفريق والذين يتواجدون بشكل مستمر في التشكيل الأساسي، يتقدمهم نجم إنتر ميلان، أرتورو فيدال، وجان مينايس، وغاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجويز، وإدواردو فارغاس.

وانتشرت هذه الأخبار عشية مواجهة منتخب الشيلي ونظيره الأوروغوياني، غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.

تجدر الإشارة إلى أن الشيلي تتصدر حاليا المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعدما تعادلت مع الأرجنتين 1-1 في الجولة الأولى، وفازت على بوليفيا 1-0 في الثانية.