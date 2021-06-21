تحدث المناجير ووكيل اللاعبين والمدربين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم عبد العالي عاشوري عن التقني الفرنسي دونيس لافان ، مدرب شبيبة القبائل الذي وضع قدما في نهائي كأس الكاف، كما سينشط نهائي كأس الرابطة أمام نجم مـﭭرة بالإضافة إلى أنه يحتل المركز الخامس في ترتيب المحترف برصيد 42 نقطة وبناقص مباراتين.

وقال عاشوري في إتصال لـ "الخبر": "لافان يملك سيرة ذاتية غنية لقد خاض عدة تجارب تدريبية في مشواره، ما يحققه الآن مع شبيبة القبائل ليس جديدا عليه وأتمنى له أن يحقق الأفضل".

وأضاف: " دونيس له خبرة كبيرة في إفريقيا وهو ما سمح له بقيادة " الكناري" إلى هذه المرحلة من المنافسة القارية".

وأردف: "لافان لديه شخصية قوية، لا يريد أن يتدخل أي شخص في صلاحياته وفي عمله، كما أنه يعرف جيدا كيف يكسب اللاعبين، ناهيك على أنه مدرب يتصرف بحكمة خلال الفترات الصعبة، مدرب محترف بأتم معنى الكلمة وليس من المدربين الذين يبحثون كثيرا عن المال".

وختم عاشوري: "ربما عودة لافان إلى العمل مرة أخرى بالجزائر هي التأكيد على أنه مدرب كفء ويحب التحديات من أجل الألقاب أتمنى له النجاج والتتويج بمزيد من الأٌلقاب مع " الجياسكا" لأنهم يستحقون ذلك".

للإشارة فإن المتحدث ذاته كان وسيطا بين لافان وفريق شباب قسنطينة في أول تجربة له بالجزائر، وحقق نتائج طيبة لكنه غادر خلال الشق الثاني من الموسم بعد مغادرة المدير العام للنادي طارق عرامة ورغبة المسؤولين آنذاك في تعيين مدرب آخر ما جعله يغادر الفريق.