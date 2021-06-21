أكد المدير العام للغابات علي محمودي أنه سيتم تسخير كافة الإمكانات من أجل دعم عملية مكافحة حرائق الغابات، مضيفا أن المديرية تعتزم اقتناء طائرات قاذفة للمياه و80 شاحنة مصهرجة للتدخل الأولي، فضلا عن اقتناء طائرات دون طيار لإخماد الحرائق في الأماكن الوعرة.

وقال محمودي في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، إنه تم اقتناء 80 شاحنة مصهرجة للتدخل الأولي من مصنع تيارت التابع لوزارة الدفاع الوطني، كما تم الشروع في العمل مع المعهد الوطني للتكنولوجيا الصناعية من أجل انجاز درون خاص لمراقبة ومكافحة الحرائق، وتم في هذا الصدد إعداد دفتر شروط مع وزارة الداخلية لاقتناء أو كراء طائرات صغيرة قاذفة للمياه وهو ما يعول عليه في المراحل الأولى للتدخل من أجل حصر انتشار الحرائق" .

وأبرز محمودي أنه تم التحضير للموسم الحار الذي تكثر فيه الحرائق بإعداد مخطط محكم من خلال " تسخير 404 أبراج مراقبة سيعمل عليها 940 عاملا، 470 فرقة متنقلة متكونة من 2675 عامل، وكذا 28 شاحنة مصهرجة للتزويد بالمياه، يضاف لها 15 شاحنة جديدة سيتم اقتناؤها علاوة على اعتماد 2892 نقطة مياه مجهزة للتزويد بالمياه في حال اندلاع الحرائق وتحضير 178 ورشة تدخل مكونة من 10 آلاف عامل وهي في غالبيتها تابعة لمجمع الهندسة الريفية .

ولأن فترة الحرائق تتزامن وفترة جمع الفلين هناك ورشات في غابات الفلين لجني الثروة، بالإضافة إلى 2000 جهاز للاتصالات السلكية واللاسلكية.

هذا وتم تشكيل لجان عملياتية على مستوى 40 ولاية كانت قد تضررت من الحرائق الموسم الفارط يرأسها الولاة و 461 لجنة على مستوى الدوائر و 1315 لجنة على مستوى البلديات، إضافة إلى 1542 لجنة خاصة بالمواطنين القاطنين في الغابات أو بجوارها .

هذا وعاد محمودي إلى الخسائر المسجلة التي تسببت فيها الحرائق العام الماضي حيث قدرت بـ 44 ألف هكتار،16 ألف منها غابات، 13380 أدغال و 13486 من الأحراش .