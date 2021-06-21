كشفت اليوم الإثنين، وسائل إعلام قطرية أن نادي قطر أشعل الميركاتو الصيفي مبكرا هذا الموسم من خلال إعلانه التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني خافيير مارتينز قادما من نادي بايرن ميونيخ الأماني في صفقة مميزة نظرا لوزن اللاعب، تاريخه وإنجازاته مع العملاق البافاري.

صحيفة " الشرق" القطرية أكدت أن الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع أولمبيك ليون الفرنسي في طريقه للإنضمام إلى الدوري القطري عبر بوابة نادي قطر ليصبح زميلا لمواطنه وزميله في " الخضر" يوسف بلايلي، وهي الصفقة الثانية التي تنتظرها جماهير القطراوي.

نفس المصدر أفاد بأن الإعلان عن ضم اللاعب هي مسألة وقت لا غير، كما تم الفصل نهائيا في مواصلة كل من يوسف بلايلي والعراقي بشار رسن مع أصحاب اللونين " الأصفر والأسود" خلال الموسم المقبل، ليكتمل بهذا عقد المحترفين وتنهي إدارة النادي ملفات المحترفين والمدرب مبكرا لضمان تحضيرات واستعدادات في المستوى خاصة وان نادي قطر سيكون منافسا على الألقاب.