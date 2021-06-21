خلف حادثا مرور وقعا بولاية الشلف مساء أمس وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المؤسسات الصحية المحلية.

وحسب منشور للحماية المدنية لولاية الشلف عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فإن الحادث الأول وقع على محور الطريق الوطني رقم 4 في شطره الرابط بين بلديتي أم الدروع ووادي الفضةفي اتجاه الجزائر وتحديدا بمنطقة الزبابحة الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة وادي الفضة. وخلف هذا الحادث الذي نجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية، وفاة امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، وجريحين في حالة خطيرة، حيث أصيب السائق البالغ من العمر 27 سنة بجروح في الرأس والرجلين والحوض، في حين أصيبت طفلة تبلغ من العمر 09 سنوات بنزيف داخلي وإصابات أخرى خطيرة، تم تقديم الإسعافات الأولية للجريجين في عين المكان وتحويل كل ضحايا هذا الحادث إلى استعجالات وادي الفضة.

أما الحادث الثاني فقد وقع بمحور الطريق الوطني رقم 19 أمام محطة المسافرين لبلدية سيدي عكاشة، وتمثل في اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين خلف ثلاثة جرحى، قدمت لهم الإسعافات في عين المكان ونقلوا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.