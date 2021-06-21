أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق البحر، وبشكل خاص في النصف الثاني من عام 2020، شهدت زيادة في عدد المهاجرين التونسيين بما يعادل 174 بالمائة مقارنة بعام 2019.

وبحسب إحصاءات لعام 2020 أصدرتها قوات الشرطة المالية في الذكرى 247 لتأسيسها، اليوم الإثنين، فإن هذه الأرقام تجعل تونس البلد المصدر الأكثر تأثيرا على الظاهرة بجملتها.

وكشفت الإحصاءات التي أوردتها وكالة " آكي " الإيطالية أنه "تم إجمالا إلقاء القبض على 73 مهربا واحتجاز 587 قاربا، بينما بلغ عدد المهاجرين الذين اوقفتهم الإدارات الإقليمية والبحرية 19603 شخصاً".

وأكدت قوات الشرطة المالية أن "التعاون مع المنظمات الدولية يعد أمرا أساسيا، بما في ذلك مع وكالة حماية الحدود (فرونتكس)، الذي بدأ عام 2007، بالمشاركة في أولى العمليات المشتركة للمراقبة البحرية والبرية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأشارت الميزانية إلى أنه "خلال العام الماضي، قواتنا نسقت من خلال مركز التنسيق الدولي في مقر عمليات القيادة الجوية البحرية في مدينة بوميتسيا (وسط)، عملية (Themis 2020) التي نُفذت في إيطاليا بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية والجرائم العابرة للحدود عن طريق البحر، شاركت فيها دول أعضاء عديدة، ووكالات أوروبية ومنظمات دولية أيضا".