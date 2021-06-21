التقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة بنظيره الفلسطيني اللواء جبريل محمود الرجوب ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية والأمين العام للجنة المركزية لفتح وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وأفاد الموقع الرسمي للفاف أن اللقاء كان على هامش بطولة كأس الأمم العربية تحت 20 سنة التي تحتضنها مصر، وخلال خلال هذا اللقاء ناقش الرجلان ، العلاقات الاستثنائية بين البلدين الشقيقين ، حيث تحدثا عن اللقاءات الرياضية التي جرت في الماضي ومستقبل العلاقة بين الإتحاديتين

كما جدد رئيس الفاف التزام الجزائر بالمساعدة والمساهمة في تطوير كرة القدم الفلسطينية وتعزيز الأنشطة بين الاتحاديتين في مختلف المجالات.