انتشلت إسعافات الحماية المدنية لولاية سكيكدة مساء أمس جثة رجل كانت مدفونة تحت الرمال بأحد شواطئ الولاية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في منشور عبر صفحتها في الفايسبوك، أن إسعافات الوحدة الثانوية لعزابة مدعمة بغطاسي الحماية المدنية، تدخلت مساء يوم الأحد في حدود الساعة الخامسة وأربع دقائق، لأجل استخراج ونقل جثة شخص من جنس ذكر مدفونة تحت الرمل بشاطئ قرباز 3 في إقليم بلدية جندل وهي في حالة بداية التعفن.

وأضافت نفس المصالح أن جثة الضحية الذي يبلغ من العمر 46 سنة تم استخراجها على بعد حوالي 400 متر من مياه البحر بشاطئ غير محروس والسباحة ممنوعة به. وقد تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة.