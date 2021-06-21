أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 178.5 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما اقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 2.63 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 178 مليونا و 491 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و865 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 625 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وإيطاليا، وكولومبيا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيران، وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، وكندا.