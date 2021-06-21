لا تزال قضية وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، والرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات يوسف نباش في أروقة المحاكم.

ويأتي هذا رغم الحكم الصادر 29 أفريل الماضي، عن محكمة الجنح، بئرمراد رايس بالجزائر العاصمة، والذي يقضي ببراءة نباش في قضية القذف التي رفعها ضده وزير الصناعة السابق، فرحات آيت علي.

وتوبع المتهم بـ: تشويه سمعة الوزير السابق وذلك بعد تعليقه في الصحافة الوطنية على قرارات أصدرها آيت علي، على غرار دفتر شروط استيراد وتركيب السيارات.

وكان رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات السابق قد صرح بأن فرحات آيت علي، الذي انهيت مهامه في التعديل الحكومي، قد عرقل الصناعة في الجزائر.

غير أنّ دفاع الوزير السابق طعن في القرار، حسبما علمته "الخبر"، حيث تمّ تحديد جلسة الاستئناف بتاريخ 8 من شهر جويلية 2021.