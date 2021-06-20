خطّ مستوطنون، أوّل أمس، شعارات مسيئة للرّسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم، على جوانب الطريق المؤدي للبحر الميت.



وشتم المستوطنين، الثلاثاء الماضي، الرّسول الكريم عليه الصّلاة والسّلام، بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس، أثناء مشاركتهم في فعالية “مسيرة الأعلام”.



كما أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، قمعت الجمعة الفائتة، وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك، نظّمَت للتّنديد بالإساءة للرّسول الكريم محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وردًا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم عليه الصّلاة والسّلام بألفاظ نابية، ما أدّى لردّات فعلٍ غاضبة في المسيرة، وحدثت مشادات كلامية بين المستوطنين والفلسطينيين الّذين كانوا في المكان، رغم الحراسة المشدّدة الّتي وفّرها الاحتلال لمستوطنيه.



ولم يكتفِ المستوطنون بشتم نبيّ الله، بل شتموا أيضًا الدّين الإسلامي وشخصياتٍ بارزة في المقاومة، وردّدوا هتافات “الموت للعرب”، كذلك تعرّض الصحفيون للاعتداء اللفظي والجسدي بضربهم بالحجارة والزجاج.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلّين، واقتحمت صحن قُبّة الصخرة في المسجد الأقصى، حيث أصيب 9 مواطنين، نقل 3 منهم على إثرها للمشافي، و6 عولجوا ميدانيًا، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 4 آخرين.



