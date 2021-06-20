فاز المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة على نظيره الموريتاني بهدف نظيف لحساب المجموعة الأولى في كأس العرب تحت 20 سنة، ليرفع رصيده لـ3 نقاط في المركز الثاني خلف مصر الأولى برصيد 3 نقاط وموريتانيا والنيجر بدون نقاط في المركز الثالث والرابع على التوالي.

وسيواجه أشبال الخضر، يوم الاربعاء القادم، المنتخب المصري على الساعة الثالثة مساءا، وأخيرا النيجر الذي تلقى دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في هذه المنافسة، وذلك يوم السبت 26 جوان الجاري على الساعة الثالثة مساء في ختام مرحلة المجموعات.

كما اكتسح المنتخب الإماراتي نظيره جيبوتي بنتيجة 8-0، في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة المقامة في مصر.

وبهذه النتيجة اعتلى المنتخب الإماراتي صدارة مجموعته بثلاثة نقاط وجيبوتي أخيراً بدون أي نقطة، ويأتي منتخب المغرب بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط وطاجيكستان بدون نقطة في المركز الثالث.