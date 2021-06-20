عزز نادي وفاق سطيف مركزه في صدارة ترتيب البطولة الوطنية المحترفة الأولى، بعد فوزه على جاره أهلي برج بوعريريج بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد ضمن الجولة 26 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت.

وسجل هدفي الوفاق كل من حسام الدين غشة (45+2 ضربة جزاء) وأكرم جحنيط (80 ضربة جزاء).

وعلى إثر هذا الفوز، رفع النسر السطايفي رصيده الى 56 نقطة، معمقا الفارق

في الصدارة بسبع نقاط عن ملاحقه المباشر شبيبة الساورة (49ن)، واضعا حدا لسلسلة ست مباريات دون خسارة للجار "البرايجي" الذي يتذيل الترتيب ب17 نقطة رفقة شبيبة سكيكدة.

واستعادت شبيبة الساورة مركزها الثاني بعد فوزها على الضيف شبيبة سكيكدة (3-0).

من جهتها، استعادت مولودية وهران نشوة الانتصارات، بتغلبها على مولودية

الجزائر (2-1) ، وهي النتيجة التي تسمح لـ"الحمراوة" بالبقاء ضمن ثلاثي المقدمة، حيث يتواجد الفريق في الصف الثالث برصيد 47 نقطة، بينما تحتل المولودية العاصمية المرتبة السادسة مع الجار اتحاد العاصمة وكذا شباب قسنطينة ب39 نقطة.

وفي ذيل الترتيب، تعادل نصر حسين داي أمام أولمبي الشلف (1-1).

وتجرى الجولة 27 من البطولة أيام السبت والاحد والاثنين القادمين والتي تعرف

مواجهة القمة بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف.