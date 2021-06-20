كشفت التحقيقات الأولية في قضية العثور على جثتي خنزيرين داخل شحنة قمح قادمة من فرنسا، عن تفاصيل جديدة، بعد أن باشر وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، اليوم، إجراءات الاستماع لطاقم السفينة.

ودفعت الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة بوزير الفلاحة إلى التدخل واتخاذ قرارات بخصوص إعادة الشحنة لموردها بمدينة روان الفرنسية وتعويض الشركة العمومية "اتحاد تعاونيات الحبوب غرب".

كما صنف المُوَرد في القائمة السوداء وتم توقيف التعاملات معه، علما ان شحنة 27 ألف طن من القمح التي وصلت ميناء وهران في 8 جوان الماضي، هي شحنة أولية فقط من الصفقة التجارية المبرمة، قدرتها بعض مصادر " الخبر" بأكثر من 400 ألف طن.

وبلغت القيمة المالية للشحنة المستوردة من فرنسا بـ 8 مليون دولار.

واستمع وكيل الجمهورية عن طريق المثول المباشر لأقوال طاقم السفينة المسجلة بمدينة مونروفيا بليبيريا، من أجل وضع اليد على الباخرة و إخراجها من مرفأ " صافي" و رسوها في مرفأ آخر لتفادي دفع غرامات التأخر " سوريستاري" في حالة إخراجها لعرض البحر حسب ما تنص عليه القوانين الدولية للملاحة البحرية.