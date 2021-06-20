واصل منتخب إيطاليا إبداعه ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، بتحقيقه 9 نقاط كاملة أهلته لتصدر المجموعة الأولى والتأهل للدور الثمن النهائي عقب فوزه، اليوم، ضد منتخب ويلز بنتيجة هدف لصفر.

وحجز المنتخب الإيطالي الفائز باللقب عام 1968 بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية، خلال الجولة الثانية من المسابقة.

وحققت كتيبة روبرتو مانشيني النقاط التسع كاملة، مع المحافظة على نظافة شباكها طيلة المباريات الثلاثة، فيما سجلت 7 أهداف كاملة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب سويسرا عند 4 نقاط، فيما بقي المنتخب التركي قابعا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن المنتخب الإيطالي أحرز 7 أهداف حتى الآن، خلال مبارياته الثلاث الأولى بمرحلة المجموعات.

وأضافت أن الآزوري لم يسبق له أن حقق سجلا أفضل في دور المجموعات، سواء في اليورو أو كأس العالم، وذلك بالتساوي مع سجله في مونديال 1998، عندما أحرز 7 أهداف أيضًا في هذا الدور.