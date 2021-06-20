حققت شبيبة القبائل فوزا ثمينا أمام مضيفها نادي "كوتون سبور" الكاميروني (1_2) ، لحساب ذهاب الدور نصف نهائي من كأس الكاف، وستلعب مباراة الإياب في الـ 27 من الشهر الجاري بملعب 5 جويلية بحضور الجمهور.

وبهذه النتيجة، قطع " الكناري" شوطا كبيرا نحو المباراة النهائية بفوزه خارج الديار.

يذكر أن الناديان يعرفان بعضهما البعض جيدا، خاصة وأنهما التقيا ضمن مرحلة المجموعات ، أين تمكن أبناء جرجرة من الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و 2-1 بمدينة غاروا.

وتجمع اليوم المباراة الثانية من نفس الدور بين نادي بيراميدز المصري و الرجاء البيضاوي المغربي بداية من الساعة الثامنة ليلا.