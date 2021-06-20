أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,اليوم الأحد في بيان لها,أن "إجراء عملية تجديد المنحة المخصصة للطلبة الممنوحين بالخارج بعنوان سنة 2021-2022 ستتم عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض".

وجاء في بيان الوزارة أنه "نظرا للوضعية الصحية الراهنة سوف يتم إجراء عملية تجديد المنحة برسم سنة 2021-2022، عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض" داعية الطلبة "المعنيين بالتجديد إلى إيداع ملفاتهم على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي ستتكفل بدورها بعملية إيداع ملفات الطلبة في المنصة".

وبخصوص العودة إلى أرض الوطن أوضحت الوزارة أنه "بالنسبة للطلبة الذين أنهوا تكوينهم، سوف يتم التكفل بتذاكر العودة النهائية إلى أرض الوطن من قبل مؤسساتهم الأصلية".

أما بالنسبة للطلبة الذين "استفادوا من منحة دراسية برسم سنة 2020-2021 بكل من المجر، ايرلندا، إسبانيا " أكدت الوزارة أن "ملفاتهم ليست لها الأولوية فهم غير معنيين بالعودة خلال العطلة الصيفية حتى يتسنى لهم التقدم في دراستهم، بما أن سريان تكونيهم كان في نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 ".

وفيما يخص "الطلبة الممنوحين برسم الدفعات السابقة والذين لم يلتحقوا بأرض الوطن منذ سنتين بسبب جائحة كورونا سوف يتم التكفل بتذاكرهم"، مذكرة بأنه "عليهم عند رجوعهم إلى البلد المستقبل، القيام بعملية حجز ذهابهم على حسابهم الخاص".