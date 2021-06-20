انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأحد، المجاهد أحمد بن النية، عضو جيش التحرير الوطني، عن عمر ناهز الـ85 عاما، حسب ما جاء في بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وأوضح البيان أن أحمد بن النية، ولد سنة 1936 ببرج الغدير، ولاية برج بوعريريج، في وسط عائلة فلاحية محافظة متشبعة بالروح الوطنية، حيث التحق مع اندلاع الثورة التحريرية المظفرة، بصفوف المسبلين سنة 1955 بدوار "سيدي احسن" لينضم في نفس السنة لصفوف جيش التحرير الوطني بالناحية الثالثة.

شارك المجاهد في عدة معارك، أشهرها معركة "خيرون" سنة 1960، أين أصيب بجروح وألقي عليه القبض وسيق إلى معتقل "قصر الطير".

وأضاف نفس المصدر أنه بعد أن أطلق سراحه في شهر فيفري من سنة 1961، عاد مجددا إلى صفوف جيش التحرير الوطني إلى غاية توقيف القتال، حيث واصل النضال وأبلى البلاء الحسن.

وأمام هذا المصاب الجلل تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، إلى "كل أفراد عائلة المجاهد الرمز الفقيد أحمد بن النية وإلى رفاقه المجاهدين، بتعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة".

وأكد الوزير زيتوني أنه "برحيل هذا المجاهد تكون الجزائر قد فقدت أحد رموز الثورة ورجالاتها المخلصين لأمانة الشهداء ومبادئ وقيم ثورتنا المجيدة، راجيا المولى العزيز القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه. كما يسأله، جلت قدرته، أن يلحقه مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".